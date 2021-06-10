Türkiye Sigorta Birliği: Trafik sigortasında belirsizlik ortadan kalktı

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamada, Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla, sigorta sektörünün önündeki önemli bir belirsizliğin ortadan kaldırıldığı bildirildi.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamada, Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla, sigorta sektörünün önündeki önemli bir belirsizliğin ortadan kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetim kadrosu ve uzmanlarının, yoğun çabaları sonucunda vatandaşların trafik sigortası kaynaklı tazminatlarını daha şeffaf ve hızlı bir şekilde alabilmesine imkan tanınması ve sigorta sektörünün önündeki önemli bir belirsizliğin ortadan kalkmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtildi.

Sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden birinin çözüme kavuştuğu vurgulanırken, "Trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterler, kanun ile belirlendi ve bu sayede standardizasyon sağlandı. Ayrıca teminat dışında kalan haller, tamamıyla kanun ile düzenlenir hale geldi. Bu sayede hem hak sahipleri hem yargı hem de sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlanmış oldu." ifadelerine yer verildi.

"Tazminatlar hızla alınabilecek, mahkemeler rahatlayacak"

Açıklamaya göre, Türkiye sigorta sektörünün önündeki en büyük belirsizlik durumlardan biri olan trafik sigortasında bedeni tazminatların nasıl hesaplanacağı konusu, yeni kanunla standart ve şeffaf kriterlere bağlanmış oldu.

Hesaplamaların standart ve şeffaf hale getirilmesinin sektör olarak çok önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Anayasa Mahkemesi'nin, Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92'nci maddelerindeki iptal kararları sonrası Zorunlu Trafik Sigortası branşında, özellikle bedeni tazminatlar konusundaki belirsizliklerle beraber standart olmayan uygulamalar söz konusuydu. Bu uygulamalar, mahkemeler üzerinde dava yükü oluşturuyordu. Yeni kanunla tazminatların şeffaf ve hızlı bir şekilde hak sahiplerine ödenebilmesinin önü açılırken, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerimizde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacak. Böylece vatandaşlarımız tazminatlarını alabilmek için uzun yıllar beklemeyecekler. Hak sahipleri, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilecekler. Sektörümüz de artık önünü daha net görebilecek ve bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki rolüne daha da fazla odaklanabilecek. Sigorta sektörümüz başta düzenleyici ve denetleyici kurumumuz SEDDK olmak üzere, tüm paydaşlarıyla birlikte bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir."

"Trafik sigortasında artık taşlar yerine oturacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli ise sigorta sektörünün son 20 yılda istikrarlı bir şekilde büyüyerek ülke finansal sisteminin en önemli sektörleri arasında yer alma başarısı gösterdiğine işaret etti.

"Sigortacılık geliştikçe ülkemizin ekonomisi de güçleniyor" ifadelerini kullanan Benli, şunları kaydetti:

"Sigorta sektörümüzün önündeki trafik sigortası kaynaklı belirsizliğin ortadan kalkmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte özellikle gece gündüz çalışarak ve yakından takip ederek emek veren tüm SEDDK yönetimine, konuyu farklı mecralarda ve Meclis gündeminde sıcak tutan Yönetim Kurulu ve Yönetim Komitesi Üyelerine, Şirketlerimizin değerli yöneticilerine, paydaşlarımıza ve vatandaş lehine doğruları uygulama konusunda kararlılık gösteren TBMM'nin değerli vekillerine şükranlarımı sunuyorum. Trafik sigortasında artık taşlar yerine oturacak, hem sigortalılarımız hem de sektörümüz önünü artık daha net görebilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu