Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Serkan Şentürk oldu
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Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Serkan Şentürk oldu

14.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:20
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Serkan Şentürk oldu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcılığına Şenol Serkan Şentürk atandı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcılığına Şenol Serkan Şentürk atandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, TSB'nin Genel Sekreter Yardımcılığına Şentürk getirildi. Şentürk, 2012 yılından Aralık 2020'ye kadar Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ'de Ürün Geliştirme, Mevzuat ve Aktüerya'dan Sorumlu Müdür olarak görev yaptı.

Şentürk, 1998 yılında sigorta murakıbı olarak göreve başladığı Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu'nda 14 yıl çalıştı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Şentürk, Boston University'den finans ve Marmara Üniversitesi'nden sigortacılık yüksek lisans dereceleri ile Erasmus University Rotterdam'dan Dönüşmekte Olan Ekonomiler üzerine lisans sonrası diplomasına sahip bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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