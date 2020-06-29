Türkiye Sigorta Birliği Başkanı yeniden Atilla Benli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 61 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Başkan seçildi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 61 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Başkan seçildi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, bugün dijital platformda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası görevdeki isimler belli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Benli, içeride yapıcı bir rekabetin yaşandığı, dışarıda ise tek sesin hakim olduğu 66 üyesiyle ve tüm paydaşlarıyla sigorta sektörünün büyük bir aile olduğunu bildirdi.

"Sektörümüzün referans kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığının üyelerimiz tarafından yeniden şahsıma layık görülmesi ve emanet edilmesi benim için büyük bir onur ve sorumluluktur." ifadelerini kullanan Benli, şunları kaydetti:

"Sektörümüz 2019 yıl sonu itibarıyla 237 milyar TL aktif büyüklüğe ve 69 milyar TL prim üretimine ulaştı. 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı 12 milyonu aşarken, toplam fon büyüklüğü yaklaşık 146 milyar TL'ye ulaştı. GSYH'nin 34 katına ulaşan 127 trilyon TL'lik büyüklüğü, Üçüncü Havaalanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi projelere güvence sağlayan sektörümüzün penetrasyon oranı ise maalesef hak ettiği yerde değil.

2018 sonu itibarıyla penetrasyon oranı tüm dünya için yüzde 6 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 2 civarında. Ülkemiz dünyanın 19. büyük ekonomisi olmasına rağmen sigortacılıkta potansiyeline erişememiş durumda. Mevcut durumda sigortacılık sektörümüz 39. sırada. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak. TSB olarak, tüm çalışmalarımızı ve stratejik yapılanma hamlelerimizi bu ana amaca ulaşmak üzere kurgulayacağız."

"Dijitalleşme, veri analitiğinin daha etkin kullanımı gibi projeleri önemsiyoruz"

Gelecek dönemde iki temel başlıklarının bulunduğunu bildiren Benli, bunların politika belgelerinde sigorta ve emeklilik sektörü için belirtilen tedbir ve aksiyonlar olduğunu aktardı.

Bireysel emeklilik sisteminin öncelikli konuları olacağını belirten Benli, şu bilgileri verdi:

"Özellikle, TES kurgusu, bu kurgunun kıdem tazminatı ile entegrasyonu, BES fon tutarlarının artırılmasına yönelik adımlar ve 18 yaş altı için BES yolunun açılması gündemimizde sürekli yer alacak. Bunun yanında, birlik olarak yakından takip ettiğimiz katılım sigortacılığında da önemli ödevlerimiz olacak. Örneğin, mevzuat revizyonu, etkin denetim ve gözetimin sağlanması amacıyla katılım sigortacılığına özel 'Denetim ve Gözetim Rehberinin Hazırlanması' ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme taşıdığı 'Katılım Reasürans Fonu'nun kurulması gibi konular da birliğimizin öncelikli başlıkları arasında yer alacak.

Birliğin, önümüzdeki dönem ajandasında yer alacak ikinci temel başlık ise 2020-2024 Strateji Belgesi'nde vurgulanan konular olacak. Özellikle, dijitalleşme, veri analitiğinin daha etkin kullanımı gibi sektörümüzü, geleceğin sigortacılığına hazırlayacak projeleri önemsiyoruz."

."Kovid-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk"

Gerek hayat dışı gerekse hayat ve emeklilik branşlarının, 2019 itibarıyla, üst politika belgeleri ile hükümetin ajandasında yer almasının sigorta sektörü için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Benli, bankacılık dışı finans sektörünün geliştirilmesi için bu fırsatın yeni dönemde verimli bir şekilde kullanacağını bildirdi.

Kovid-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduklarını aktaran Benli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşmenin sektörümüze zor zamanlarda sağladığı faydaları hep birlikte deneyimledik. Yönetim anlayışımızın temelinde uyum, iş birliği ve ortak akıl olmaya devam edecek. Ortak akıl ile kararlarını alan, bu kararları hayata geçirmek için uyum ve iş birliği içinde etkin çözüm üretme hedefiyle çalışan sektörümüzün hem kamu ile ilişkileri hem de paydaş iletişimi çok daha güçlü bir zemine oturacak. Önümüzdeki dönemde kamu ile iletişim köprüsünün güçlendiğini ve bunun olumlu yansımalarını daha iyi hissedeceğiz. Bu yönetim anlayışı sayesinde, hepimizin hedeflediği çok daha güçlü ve itibarı çok daha yüksek bir sigorta sektörü hedefi daha ulaşılabilir hale gelecek."

Komite ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi

Toplantıda ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Seçimi takip eden 2 gün içinde Seçim Kurulu'na herhangi bir itiraz yapılmadığı takdirde, sonuçların resmi olarak kabul edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA