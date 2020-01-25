Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması

25.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:14

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören sigortalı vatandaşların DASK'a başvurarak hasar tespit çalışmasını yaptırıp zararını karşılayabileceğini bildirdi.



Benli yaptığı yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının daha fazla can kaybı haberi gelmeden tamamlanmasını, acıların artmamasını temenni ettiklerini belirtti.



Başta AFAD ekipleri olmak üzere bölgede arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere, barınma ve sağlık hizmeti veren tüm kurum ve çalışanlarına kolaylıklar dileyen Benli, şunları kaydetti:



"Öncelikli olan arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sigorta şirketlerinin hasar eksperleri ihbarda bulunan sigortalıların zararlarını tespit edecek. Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmak en büyük sorumluluğumuzdur.



Türkiye, deprem kuşağında bir ülke. Depreme karşı yapısal ve yapısal olmayan önlemleri almanın yanı sıra evimizi, iş yerimizi sigorta teminatıyla güvenceye almamız da şart. Sigorta teminatı vatandaşımıza depremden sonra hasar tazminatını alıp hayata kaldığı yerden devam etme şansı veriyor. Elazığ'daki 123 bin 310 konutun yüzde 34,5 yani 42 bin 972'si, depremin merkezi Sivrice ilçemizde 123 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Depremde evi hasar gören sigortalı vatandaşlarımız DASK'a başvurarak hasar tespit çalışmasını yaptırıp zararını karşılayabileceklerdir."

Kaynak: AA