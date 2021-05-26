Türkiye Sigorta Akademi eğitimlere devam ediyor

Türkiye Sigorta çatısı altında eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Türkiye Sigorta Akademi, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla toplam 38 bin saatlik çalışan ve paydaş eğitimi verdi.

Türkiye Sigorta çatısı altında eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Türkiye Sigorta Akademi, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla toplam 38 bin saatlik çalışan ve paydaş eğitimi verdi.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, insan merkezli bakış açısı, yenilikçi içerikleri ve tüm paydaşlarına değer katma yaklaşımıyla aralıksız eğitim vermeye devam eden Türkiye Sigorta Akademi, ortaya koyacağı başarı ve performansla önce Türkiye'de, sonrasında tüm dünyada tanınan ve bilinen bir merkez olmak üzere gelişim ve başarı yolculuğu hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız, Türkiye Sigorta Akademi'nin uluslararası standartlarda eğitim veren bir merkez olması idealiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta Akademi ile mesleki teknik, kurumsal gelişim, kişisel gelişim ve lisanslama olmak üzere dört ana kategoride eğitimlerimizi sınıflandırıyoruz. İsmimizin verdiği sorumluluk bilinciyle sektörde öncü kurumsal akademi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Çalışanlarımızın yanı sıra acentelerimiz ve banka çalışanlarımız gibi paydaşlarımıza da eğitimler vererek, eğitim programlarımızı güncel veriler ışığında teori ile pratiği birbirini destekleyecek şekilde yapılandırıyoruz. Hayatın içinden ve sektörden seçilen örneklerle desteklenmiş müfredatımızı en etkili şekilde sunuyoruz."

2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla toplam 38 bin saatlik çalışan ve paydaş eğitimlerini tamamladıklarını bildiren Yıldız, "Çalışan bazında kişi başına 9,8 saatlik eğitim düşüyor. Kişi başına 40 saatin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Gerçekleşen eğitimlerimizin yüzde 15'i iç eğitmenlerimizce verildi ve şirketimizde eğitimlerini tamamlayarak akredite olmuş 33 iç eğitmenimiz bulunuyor. Bu sayıyı artırmak için iç eğitmen yetiştirme programlarını sürekli şekilde tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimiz arasında büyüme, çalışan gelişimi, çalışan memnuniyeti, verimlilik ve kalite yer alıyor"

Fatih Yıldız, iz bırakan bir çalışan deneyimi için eğitim ve gelişimde neleri farklı yapabilecekleri konusuna önem verdiklerini vurgulayarak, "Stratejik hedeflerimiz arasında büyüme, çalışan gelişimi, çalışan memnuniyeti, verimlilik ve kalite yer alıyor. Bu doğrultuda Türkiye Sigorta Akademi olarak, şirketimizin her bir ferdinin gelişiminin oluşturacağı kurumsal ve bütüncül katma değerinin iş ve kurum performanslarına olan yansımalarını geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak adına eğitim programlarımızı kurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, şirketin bütüncül yetenek yönetim anlayışıyla sektördeki nitelikli iş gücünü artırmaya yönelik Boğaziçi Üniversitesi ile Liderlik Geliştirme ve Liderlik Yetiştirme, Yıldız Teknik Üniversitesi ile MBA ve Marmara Üniversitesi ile sigortacılık alanında akademi programları düzenleyerek eğitim projelerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt