Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin "Kış Kampı" 27-31 Ocak'ta yapılacak

09.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:52

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin 27-31 Ocak'ta Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştireceği "Kış Kampı"nda öğrencilere yapay zekadan adli bilişime kadar çeşitli konularda dersler verilecek.

Kümelenmeden yapılan açıklamaya göre, Kış Kampı için yarın gün bitimine kadar "kamp.siberkulupler.com" adresi üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor.

Kampa en az 500 öğrencinin katılması hedefleniyor. Bahçeşehir Üniversitesinde 27-31 Ocak'ta gerçekleştirilecek kampta, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi firmaların ve sektörün alanında uzman eğitmenleri tarafından, web uygulama güvenliği, derinlemesine ağ güvenliği, siber güvenlikte yapay zeka, adli bilişim, uygulama sızma testi gibi konuların da aralarında bulunduğu 21 ana başlıkta sınıflar açılacak.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince 2019 Ağustos'ta TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen Siber Güvenlik Yaz Kampı'nda, 20 sınıfta gerçekleştirilen eğitimlerde 500'e yakın öğrenci eğitim almıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, kampta öğrencilerle bir araya gelmişti. Geçen yılki diğer kamplarla birlikte toplamda 2 bin 500'e yakın öğrenciye siber güvenlik eğitimi verilmişti.

Kaynak: AA