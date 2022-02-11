Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ödülleri sahiplerini buldu

Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Muhalefetin siyaset tarzı, Türkiye'nin yerli ve milli politikalar kadar yerli ve milli siyasetçilere...