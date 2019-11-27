Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kod yazma yarışması düzenleyecek

27.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:00

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, girişimcilik faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencileri ile yeni mezunlardan oluşan takımların yarışacağı "HACKATHOR" isimli kod yazma yarışması (hackathon) düzenleyecek.

Kümelenmeden yapılan açıklamaya göre, Bilkent Genç Girişimciler Kulübü ile düzenlenecek yarışma, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Bilkent Cyberpark'ta gerçekleştirilecek.

Sektörünün uzmanları ve siber güvenlik alanında çalışan gençlerin bir araya geleceği yarışmada, 13 üniversiteden katılım sağlayacak 16 takım, 24 saat süresince siber güvenlik projelerini hayata geçirecek.

Yarışmanın ikinci gününde, katılımcılar, sektörün önde gelen isimlerinden eğitimler ve mentorluk desteği alacak.

Projeler, yenilikçilik, orijinallik, uygulanabilirlik ve pazarlanabilirlik gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Söz konusu değerlendirmelerde ödüle layık görülen ekip, 10 bin liranın sahibi olacak.

Hackathon, genellikle şirketlerin tanıtımı ya da işe alımlar için yeni fikir veya ürünler üretmek amacıyla yazılımcıların belirlenen bir süre içerisinde aynı ortamda kod yazma yarışması yapmasıdır. Hack ve maraton kelimelerinden oluşan hackathon belirli bir süre içinde, önceden belirlenmiş ekiplerle yeni bir fikir geliştirmek amacıyla düzenlenebileceği gibi, bir sorunun çözümü için de gerçekleştirilebilmektedir.

Kaynak: AA