Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor
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Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor

Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor
05.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:39

Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor Türkiye'nin siber uzmanlarını yetiştiriyor SSB himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Türkiye'nin siber uzmanlarını yetiştirmek için Covid-19 sürecinde de eğitimlerine online olarak hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor

Türkiye'nin siber uzmanlarını yetiştiriyor

ANKARA - SSB himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Türkiye'nin siber uzmanlarını yetiştirmek için Covid-19 sürecinde de eğitimlerine online olarak hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından "Siber Güvenlik Kümelenmemiz, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor. Şu ana kadar 25 üniversitede, 12 ilde, 135 başlıkta yapılan eğitimler, evde kaldığımız şu günlerde online olarak ücretsiz veriliyor. @siberkume siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli çözümler sunuyor" açıklamasını bir videoyla paylaştı.

Siber Güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu Siber Güvenlik uzmanlarını yetiştirmek hedefiyle 2018 yılından beri Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Siber Güvenlik Eğitimleri, Yaz Kampları ve Kış Kampları düzenleyen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, bugüne kadar 25 üniversitede gerçekleştirilen 135 eğitim programı ile 3500'ün üzerinde öğrenciye Siber Güvenlik eğitimi verildi.

Covid 19 süreci nedeniyle okulların kapanması ve planlı eğitimlerin önlemler kapsamında ertelenmesi nedeniyle, evde kalan öğrencilerin Siber Güvenlik Eğitimlerinden uzak kalmaması için eğitimlerini zaman kaybetmeden online olarak yapmaya başlayan Kümelenme, siber güvenlikle ilgilenen herkesi online eğitim programlarına bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Siber Güvenlik Kümelenmemiz, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor. Şu ana kadar 25 üniversitede, 12 ilde, 135 başlıkta yapılan eğitimler, evde kaldığımız şu günlerde online olarak ücretsiz veriliyor. @siberkume siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli çözümler sunuyor" açıklamasını bir videoyla paylaştı.

Yalnızca öğrenciler değil, kamuda ve özel sektördeki çalışanların da farklı konularda verilecek eğitimlerden faydalanması için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi YouTube kanalı üzerinden verilmeye başlanan eğitimler Siber Güvenlikle ilgilenen herkese açık bir şekilde Canlı yayınlanıyor. Eğitime katılamayanlar ise canlı yayında verilen eğitimlerin kayıtlarına yine Kümelenmenin YouTube kanalından erişim sağlayabiliyorlar.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarından sektörün uzman isimleri tarafından haftada iki eğitimin verildiği eğitim programında, bugüne kadar Active Directory Eğitimi, Kablosuz Ağ Güvenliği Eğitimi, Cyber Threat Hunting Eğitimi, Windows Forensic Eğitimi ve Python For Hackers Eğitimi verildi.

Gelecek haftalarda Temel Linux Assembly, Temel Linux BOF, Web Uygulama Güvenliği gibi eğitimler ile devam edecek Siber Güvenlik Online Eğitim Programında eğitimilerin yanı sıra, Siber Güvenlik'te Mevcut İstihdam Alanları, Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Siber Güvenlikte Kariyer Yol Haritası gibi başlıklarda söyleşilere de yer verilecek.

Sürekli güncellenen eğitim takvimine www.siberkume.org.tr web sitesinden erişim sağlanabilir. Eğitimlerin yayınlandığı https://www.youtube.com/c/turkiyesiberguvenlikkumelenmesi kanalından önceki eğitimlere de ulaşılabilir.

Kümelenme ayrıca bu süreçte, Siber Güvenlik alanında yapılan Bitirme Projelerinin değerlendirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Bitirme Projeleri Yarışmasının da başvurularını açmaya hazırlanıyor. Kümelenmenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurusu yapılacak yarışmada, siber güvenlik alanında yapılan bitirme projeleri ödülleri kazanmak için birbirleriyle yarışacak.

Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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