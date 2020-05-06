Türkiye sevgisi isimlerde yaşatılıyor
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Türkiye sevgisi isimlerde yaşatılıyor

Türkiye sevgisi isimlerde yaşatılıyor
06.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:18

Türkiye'de 1681 kişi, "Türkiye" ismini taşıyor.

Türkiye'de 1681 kişi, "Türkiye" ismini taşıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1681 kişi "Türkiye" ismini kullanıyor. Genellikle kız çocuklarına verilen bu ismi taşıyanların en çok bulunduğu iller arasında 505 kişiyle Mardin birinci, 169 kişiyle İstanbul ikinci, 135 kişiyle Hatay üçüncü sırada yer alıyor. Bu ismi taşıyanların yoğunluk gösterdiği diğer illerden bazıları şöyle:

"İzmir (124), Şanlıurfa (118), Batman (113), Adana (93), Diyarbakır (65), Mersin (42), Erzurum (36), Antalya (34), Bursa (21), Ankara (21), Elazığ (18), Şırnak (16) ve Manisa (15)."

Vatan sevgisiyle kızına "Türkiye" ismini vermiş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 11 çocuk annesi 66 yaşındaki Türkiye Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adının "Türkiye" olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Doğduğu zaman babası Mehmet Polat'ın vatani görevini yerine getirdiğini anlatan Polat, babasının isteği üzerine kendisine "Türkiye" isminin konulduğunu aktardı. Polat, "Babam vatanını çok sevdiği için askerdeyken adımı Türkiye koymuş. 12 kardeştik. Babam en çok isminden dolayı beni severdi. Babamı maalesef erken yaşta kaybettik." diye konuştu.

Türkiye Polat'ın eşi Abdullah Polat da eşinin 10 yıldır geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı olduğunu belirterek eşine kendisinin baktığını anlattı. "Eşimin adının Türkiye olduğunu öğrenen herkes hikayesini merak ediyor. Bir oğlum askerlik görevini yerine getiriyor. Orada komutanları da anne adının Türkiye olduğunu öğrenince büyük ilgi göstermişler." diyen Polat, eşinin ismiyle gurur duyduklarını aktardı.

Polat'ın oğlu Zafer Polat da annesinin ismiyle gurur duyduğunu dile getirerek "Rahmetli dedem Türkiye'yi çok sevdiği için bu ismi koymuş. Biz de onun yolunda yürüyoruz. Biz de ülkemizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızına çok sevdiği ülkesinin ve annesinin adını verdi

Mardin'in Ortaköy Mahallesinde yaşayan Hacı Mehmet Bağış, 5'i kız 9 çocuğunun olduğunu söyledi. Kızlardan birine çok sevdiği ülkesinin ve annesinin adını verdiğini ifade eden Bağış, şöyle konuştu:

"Annemin adı Türkiye. Kızımın adını hem annemi hem de vatanımı çok sevdiğim için Türkiye koydum. Kızım hem annemin hem de ülkemin adını taşıdığı için mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Özellikle 2002'den bu yana çok güzel çalışmalar yapılmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibisini görmedik, göreceğimizi de sanmıyorum. Vatanını, milletini çok seviyor. Biz de öyle."

Babaannesinin ve ülkesinin adını taşıyan 21 yaşındaki Türkiye Bağış ise bundan gurur duyduğunu kaydederek "Adımın Türkiye olması beni mutlu ediyor. İnşallah sonuna kadar adımı gururla taşıyacağım. Babamı çok seviyorum, adımı Türkiye koyduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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