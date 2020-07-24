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Türkiye, servis gelirlerini nisan-haziran döneminde yüzde 13,8 artırdı

Vodafone Türkiye, 2020-2021 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artırdı ve şirketin servis gelirleri 3,3 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye, servis gelirlerini nisan-haziran döneminde yüzde 13,8 artırdı
24.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:16

Vodafone Türkiye, 2020-2021 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artırdı ve şirketin servis gelirleri 3,3 milyar TL'ye ulaştı.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, 2020 Nisan-Haziran dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre şirket, 2020-2021 mali yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü.

Şirketin servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak, mali yılın ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran 2020) 3,3 milyar TL'ye ulaştı.

İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 23,6 milyonu aşarken M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,7 milyona ulaştı.

Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 804 bin artış ile 14,6 milyona çıkardı.

Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibarıyla 17,5 milyon olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 200 bin artışla 1,1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri yüzde 59,7 arttı.

Şirketin, yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 329 bine ulaştı. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaşılan hane sayısı ise 8,7 milyona yükseldi.

Vodafone Türkiye, müşterilerine uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışmalarını da sürdürdü. Vodafone'un "Vodafone Yanımda", "Online Self Servis" ve "Vodafone TV" uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyona ulaştı. Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 625 milyon oldu.

Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,1 artışla 7,5 GB'a ulaştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 artışla 528,9 petabyte'a yükseldi.

"Servislerimize aralıksız yatırım yapmaya devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, salgının başından itibaren önceliklerinin, müşterilere kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak ve zor dönemde ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Servislerimize yönelik talepte öngörülemeyen artışlara rağmen şu ana kadar gayet iyi performans gösterdiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Salgın sürecinde roaming gibi bazı alanlarda etkilenmiş olsak da ürün ve servislerimize aralıksız yatırım yapmaya devam ettik. Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 13,8 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Ekonominin normalleşme ve toparlanma sürecinde de sektörümüzün ve şirketimizin öncü bir rol oynayabileceğine inanıyoruz.

Sektörümüz, salgınla mücadeleye öncülük etme ve dijitalleşme sayesinde salgın sürecinden güçlenerek çıkmış bir toplum yaratma konusunda dirençli. Bu çerçevede yatırım ortamını iyileştirmek, adil rekabet ortamı sağlamak ve kaynakların etkin kullanımını teşvik etmek gerekiyor. Hükümetin salgın sürecinde işletmeleri ve vatandaşları korumak amacıyla gösterdiği çabaya Türkiye'nin dijitalleşmesi için yatırım yaparak destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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