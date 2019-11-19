19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Akmaz, "Türkiye'de bugüne kadar mavi yakalı çalışanların sadece yüzde 15'i, beyaz yakalıların ise yüzde 35'i kıdem tazminatını hak edebilmiştir. Bu tartışılması gereken konu." dedi.

Akmaz, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, EGM'nin görev tanımının oldukça geniş olduğunu, piyasada gerçekleşen her işlemi incelediklerini ve gözetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye'de ortalama emeklilik yaşının 51 olduğunu, OECD ülkelerine göre 10 yaş erken emeklilik bulunduğunu ifade eden Akmaz, "SGK'nın sadece toplam prim gelirleri emeklilik aylıklarını karşılayamaz durumda. Karşılama oranına baktığımızda yüzde 75 gibi oran söz konusu. SGK'nın sürdürülebilirliği konusunda önümüzdeki dönemde ciddi tartışmalar yaşıyor olacağız." şeklinde konuştu.

Akmaz, kıdem tazminatı müessesesinin iyi işlemediğini aktararak, "Türkiye'de bugüne kadar mavi yakalı çalışanların sadece yüzde 15'i, beyaz yakalıların ise yüzde 35'i kıdem tazminatını hak edebilmiştir. Bu tartışılması gereken konu." dedi.

Türkiye nüfusunun yaşlandığına ve reformlar oluşturulurken buna dikkat edildiğine işaret eden Akmaz, "Son dönemde taahhüt edilen yapısal reformlar son derece kritik öneme sahip. Cumhuriyet tarihinin en önemli yapısal reformları hayata geçirilmiş olacak ve ülke ekonomisine sayısız katkısı olacaktır." diye konuştu.

"Yatırım bankacılığı tarafında yapmamız gereken hala çok iş var"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç da Türkiye'nin tasarruf anlamında gelişmekte olan ülkeler arasında geri seviyelerde bulunduğunu belirterek, "Malezya, 'kendimize kendi yarattığımız kaynaklarla büyüyen bir ülke olma modelini seçtik' dedi. Aslında Türkiye'nin önünde de bunun için çok güzel bir potansiyel var." dedi.

Gerçek kişilerin elinde 710 milyar TL civarı tasarruf bulunduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu kişiler, paralarının yüzde 10'unu her zaman nakitte tutmayı tercih ediyorlar. Varlık yatırımı yapan, şirketlere ortak olan varlık büyüklüğüne baktığınız zaman bu sadece 233 milyar TL. Piyasada nereye gideceğini bilmeyen bir nakit var. Yatırım bankacılığı tarafında hala istenilen ürün çeşitliliği yok. Aynı zamanda kolay şekilde trade edilebilir ürünler olması önemli ki nakitte duran gerçek kişiler de yarın bir gün paraya ihtiyacı olduğunda hemen onu nakite çevirebileceğini bilmeli. Bizim yatırım bankacılığı tarafında yapmamız gereken hala çok iş var."

Kaynak: AA