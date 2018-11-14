Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin sermaye çözüm ve stratejik yatırım platformu olduğunu belirterek, "Varlık Fonu, 5 yıllık, 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin yetenek havuzu olacaktır. Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmak zorundadır. Bugün Singapur'un Temasek'i neyse, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı neyse biz de oraya gelmek zorundayız." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında "Sermaye Piyasasının Geleceği" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Sönmez, büyük bir kararlılıkla yola çıktıklarını belirterek, ilk olarak fonun yol haritasını ortaya koyduklarını söyledi.

Varlık Fonunun banka, hazine, emeklilik fonu, özelleştirme idaresi olmadığını dile getiren Sönmez, aslında bir kalkınma fonu olduğunu vurguladı.

Sönmez, "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin sermaye çözüm platformu, Türkiye'nin stratejik yatırım platformudur." dedi.

Dünyada varlık fonu rakamlarına bakıldığında, toplam 8 trilyon dolar seviyelerinin söz konusu olduğunu aktaran Sönmez, Türkiye'de 40 milyar olarak zikredildiğini, bu rakamın toplamın yüzde 0,5'ine tekabül ettiğini bildirdi.

Sönmez, bu oranı yüzde 5'e ve daha yukarıya çıkarma vizyonuna sahip olduklarını kaydederek, Türkiye'nin stratejik yatırımlarıyla ilgileneceklerini söyledi.

Şeffaflık ilkesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Sönmez, 2018 rakamlarını 2019 içerisinde her platformda anlatacaklarını, kafalardaki soru işaretlerini kaldıracaklarını, Türkiye Varlık Fonu'nu büyütmek için ilerleyeceklerini aktardı.

Sönmez, "Varlık Fonu, 5 yıllık, 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin yetenek havuzu olacaktır. Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmak zorundadır. Bugün Singapur'un Temasek'i neyse, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı neyse biz de oraya gelmek zorundayız." diye konuştu.

"Sermaye piyasalarında altyapı ve teknoloji konusunda yeterliyiz"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2012'de çıkan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ndan bahsederek, bu kanun sonrası yapılan düzenlemeler sayesinde 2013 sonunda Türkiye'de sermaye piyasalarının hukuki altyapısı ile kurum ve araçlarının uluslararası standartlara uygun hale geldiğini söyledi.

Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarına güveni artırmak, sermaye piyasalarını büyütmek, tasarruf sahipleri için alternatif yatırım imkanları oluşturmak, kur ve faiz maliyetlerinin aşağı çekilmesine yardımcı olmak, tasarruf oranlarını artırmak ve Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamak hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Teknolojik gelişmelerin küresel anlamda yatırım modelini değiştirdiğini, yatırımcı davranışlarında da değişimlere yol açtığını dile getiren Taşkesenlioğlu, yeni nesil finansman araçları ile finansal kapsayıcılığın arttığını vurguladı.

Taşkesenlioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"(Sermaye piyasaları alanında) Ülkemizdeki mevcut yasal ve teknolojik altyapıyı gelişmiş ülkelerle kıyasladığınız yeni trendler ışığında büyük oranda yeterli düzeyde olduğumuzu görüyoruz. Kripto paralar, ICO gibi son dönemde öne çıkan ve henüz ciddi bir testten geçmemiş yeni enstrümanlar konusunda SPK olarak bugüne kadar temkinli bir duruş sergiledik. Ancak buna rağmen finansın demokratikleşmesi anlamında ciddi katkı sağlayacağına inandığımız kitle fonlaması, yeni nesil finansman modelleri konusunda kurul olarak proaktif bir davranış sergiledik."

"Tebliğ ve yönetmeliklerimiz daha açık ve anlaşılabilir olacak"

Taşkesenlioğlu, "İyi işleyen sermaye piyasalarının ön koşulu uluslararası normlara uygun, sermaye piyasalarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlayacak teknolojik bir altyapısı bulunan finansal altyapı kuruluşlarına sahip olmaktan geçiyor. Biz ülke olarak buna sahip olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

Finans sektöründe sermaye piyasalarının payının azlığına değinen Teşkesenlioğlu, bu payı artırmak için yaptıkları çalışmalara değindi.

Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasası Mevzuatını herkesin anlayacağı şekilde sadeleştirmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte öncelikle tebliğlerden ve yönetmeliklerden başlayarak piyasa dostu, açık, anlaşılabilir sade bir hale getirmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz ve bu konuda çalışıyoruz. Ekonomik büyümenin temel varlıkları olan KOBİ'lerin sermaye piyasalarından nasıl faydalanacağına dair birtakım öneriler geliştirdik, onlar üzerinde çalışacağız. Şirket satın alma işlemlerinin daha az maliyetli hale getirilmesi konusunda birtakım öneriler geliştirdik."

Taşkesenlioğlu, emeklilik şirketlerinin daha etkin çalışmasıyla, özel sektörün borçlanma araçlarında karşılaşılan sorunların çözülmesi gibi çalışma yapacakları alanlardan bahsetti.

"Teknolojik gelişmelere çok hızlı adapte oluruz"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Türkiye'nin sermaye piyasaları alanında önemli gelişmelere imza attığını belirterek, son derece iyi bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

"Ancak yeni yeni, çok farklı algoritmik gelişmeler var." diyen Topaç, yapay zeka ve benzeri tüm gelişmelerin sermaye piyasalarına da geleceğini bildirdi.

Topaç, "Biz zaten bunları konuşmaya başladık. Benim tavsiyem yeni teknolojilerin çok iyi takip edilmesi. Sermaye piyasaları bu konuya en hızlı adapte olabilecek grup. Yeter ki ülkemiz bu konuda geri kalmasın. Biz hazırız, teknolojiden uzak kalmamamız lazım. Biz zaten birçok şeyi kullanıyoruz." dedi.