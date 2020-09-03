TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ 20. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 20. Olağan genel Kurulu yapıldı.

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 20. Olağan genel Kurulu yapıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen genel kurula TSPB Başkanı Alp Keler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu katıldı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, genel kurulda yaptığı konuşmasında, şunları söyledi:

'Finans sektörünün tüm alanlarında hissedildiği üzere, sermaye piyasaları için kayda değer gelişmelerin olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Sektörümüzün son 1 yıllık görünümü ele alındığında bu gelişmeler açıkça görülmektedir. Buna göre, pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 1 milyon 165 bin kişi iken, 2020 yılı Temmuz sonu itibariyle bu rakam 452 bin kişi artarak 1 milyon 617 bine ulaşmıştır. Bu dönemde pay senedi yatırımcılarının portföy değeri de 353 milyar TL'den 603 milyar TL'ye yükselmiştir. Yatırımcı sayılarına ayrıntılı bir şekilde bakıldığında ise bu dönemde 20 bin TL üzeri tüm portföy aralıklarında yatırımcı sayısının yaklaşık 2 katına çıktığı görülmektedir. Bu durum, sermaye piyasalarına genele yayılan bir ilgi artışı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Söz konusu büyümeyi, işlem hacmi verilerinde de görmekteyiz. Bu bir yıllık dönem içerisinde aylık ortalama işlem hacmi, bir önceki döneme göre 2 katını aşarak 158 milyar TL'den 335 milyar TL'ye yükselmiştir. Kurul olarak, sermaye piyasalarımızda kurumsal yatırımcıların ağırlığını oldukça önemsiyor ve yatırım fonlarının, sektörün ana iskeletini oluşturan parçalardan biri olması için çalışıyoruz. Bu alandaki gelişmelere baktığımızda ise, Ağustos sonu itibariyle menkul kıymet yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğünün geçen yılın aynı dönemine göre 82 milyar TL'den 137 milyar TL'ye yükseldiği görülmektedir. Söz konusu veriler, sermaye piyasalarının büyüklük, yatırımcı sayısı ve işlem hacmi açısından çok ciddi bir yol kat ettiğini ve yatırımcıların sermaye piyasalarına olan yöneliminin arttığını göstermektedir. Sermaye piyasalarındaki bu gelişmeler, bizler için gurur verici ve sevindirici olmakla birlikte, sorumluluklarımızın da bir o kadar arttığını göstermektedir.ö

'HALKA ARZ ARAYIŞINDA OLAN ŞİRKETLERİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE YÖNLENDİRİLMEYE VE BİLGİ SAHİBİ OLMAYA İHTİYAÇ DUYDUKLARINI GÖZLEMLİYORUZö

'Yakın zamanda da; Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu ile Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğleri ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslaklarına ilişkin görüşlerinizi aldık. Bu konuda sermaye piyasalarını bir ekosistem olarak düşünen ve katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etmek isterim" diyen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"Aracı kurumların 2020 yılı 1. çeyreğindeki yıllıklandırılmış finansal tablolarına bakıldığında, dönem karının önceki döneme göre yüzde 50 artarak 1,4 milyar TL'den 2,1 milyar TL'ye yükseldiği görülmektedir. Sektördeki büyümeyle uyumlu olan bu artış, bizi oldukça memnun etmektedir. Diğer taraftan, sektördeki pozitif gelişmelerle birlikte aracı kurumlarımıza düşen görev ve sorumluluklar da artmaktadır. Öncelikle, İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında aracı kurumlarımızın kapasitelerini ve hizmet çeşitliliğini artırmaları en büyük arzumuzdur. Ancak, mevcut durumda elde edilen hizmet gelirlerinin ayrıntılarına bakıldığında, alım-satıma aracılık faaliyetlerinin ağırlığının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu yüzden istenilen seviyelere ulaşılabilmesi adına, aracı kurumların, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve kurumsal finansman gibi sektörün rekabetçiliğini ve seviyesini yükseltecek alanlara daha fazla ilgi göstermeleri ve faaliyetlerini çeşitlendirmeleri gerektiği açıktır. Özellikle, halka arz arayışında olan şirketlerin doğru bir şekilde yönlendirilmeye ve bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyduklarını gözlemliyoruz. Aracı kurumların bu şirketlerle yakın temas halinde olması ve süreçlerine katkı sağlamaları reel sektörün ve piyasamızın geleceği için çok değerli olacaktır. Diğer taraftan, SPK ile yatırımcılar arasında bir köprü işlevi gören aracı kurumlar, daima yüksek itibara ve güven veren bir yapıya sahip olmak zorundadır. Bu nedenle, hayata geçirilen düzenlemelerin dikkatle takip edilmesi ve tüm sektöre örnek olacak biçimde eş zamanlı uygulanması, aracı kurumların en önemli önceliği olmalıdır. Yatırımcı profili, sektörümüzün sağlığı ve artan ilginin devamlılığı açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Özellikle son dönemde pay piyasalarında işlem yapmaya başlayan yeni yatırımcıların bilgiyi doğru kaynaktan almaları onların sermaye piyasalarının uzun vadeli bir parçası olmalarını sağlayacaktır. Konuyla ilgili olarak karar alma süreçlerini olumsuz etkileyebilecek olan; Başta sosyal medya olmak üzere, yetkisiz kişi ve kurumların, yatırım kararları için çok büyük bir risk oluşturduğunu ve yanlış yönlendirmelerden dolayı para ve hapis cezasına varan suçlara ortak olabileceklerini, aracı kurumların da yardımıyla yatırımcılara aktarmaya çalışıyoruz. Ancak her şeyden önce, yatırımcıların, piyasaların rekabet üzerine kurulu olduğunu ve getiri olan bir piyasada riskin hiçbir zaman sıfır olamayacağını bilmeleri gerekmektedir. Tasarruf sahiplerinin piyasadaki mihmandarları olan aracı kurumlar, bu bilinci aşılayabilmeli ve yatırımcılar, karşı karşıya kaldıkları/kalabilecekleri birçok durumun kendi kararlarının doğal bir sonucu olduğunu bilmelidirler.ö

ALTIN BOĞA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından, TSPB Altın Boğa Ödülleri verildi. Sermaye Piyasasına Hizmet Onur Ödülü 2019 Zeki Döşlüoğlu'na verildi. Sermaye Piyasasına Hizmet Özel ödülü ise Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'ya verildi.

Ödülünü alan Hakan Atilla kısa bir konuşma yaparak, 'TLREF ile ilgili ödülle ilgili teşekkür ediyorum. Oluşturulmasında, referans faizinde emeği geçen arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Başta Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a, onun verdiği desteklere teşekkür etmek istiyorum. Eski Borsa müdürümüz Murat Çetinkaya bu inisiyatifi başlattı ve yürümesinde liderlik etti. Ona da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorumö dedi.

Kaynak: DHA