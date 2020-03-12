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İhracat, Türkiye, Ekonomi

Türkiye seramik üretiminde dünyada ilk 10'da

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, "Türk seramik sektörü dünyanın en büyük 9'uncu üreticisi." dedi.

12.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:06
Türkiye seramik üretiminde dünyada ilk 10'da

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, "Türk seramik sektörü dünyanın en büyük 9'uncu üreticisi." dedi.


AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çağlar, Türkiye'nin seramik sektöründe dünyanın 10 üreticisinden biri olduğunu söyledi.


Çağlar, Türkiye'nin ihracatta Avrupa'nın 3. büyük ihracatçısı konumunda olduğunu ve İtalya ve İspanya'dan sonra 3'üncü büyük üreticisi olduğunu belirtti.

Türkiye'de yıllık 450 milyon kare seramik üretim kapasitesi olduğunun altını çizen Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"250 bin kişi seramik sektöründe çalışıyor. Vitrifiye grubunda Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. Dünyanın en büyük 3 üreticisinden birisiyiz. 20 milyon adetin üzerinde vitrifiye üretiyoruz. Dünyada vitrifiye ihracatında ilk 3'teyiz. Seramiksan'da 33 milyon metrekare kurulu kapasitesi ve 1550 çalışanı ile seramik sektöründe Türkiye'nin en büyük üreticilerinden bir tanesiyiz, Seramiksan olarak 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz.

İç piyasada yaklaşık 230 bayimiz, binin üzerinde nalbur ve tali bayi dediğimiz bir hizmet ağımız var. 10 binin üzerinde insan Seramiksan markası altında veya dolaylı olarak fabrikalarımızda, bayilerimizde ve bu ürünlerin taşınması ve döşenmesi aşamasında çalışıyor. 2014 yılında dünyanın en modern vitrifiye fabrikalarından bir tanesini hizmete açtık. Seramiksan markasının yanı sıra dünyanın bir çok ünlü markasına da vitrifiye üretimi yapıyoruz."

"Bunların dışında yapı kimyasalları fabrikalarımız var. Manisa merkez ve Samsun'da üretim noktalarımız var. Buradan mevcut dağıtım ağımıza seramik yapıştırma harcı, derz dolgu macunları ve her türlü elastik yapıştırma ürünlerini buralarda üretiyoruz." diyen Çağlar şöyle devam etti:

"Yurt dışında da 60'ın üzerinde ülkede bizim ürünlerimizi dağıtan distribütörlerimiz var. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise İngiltere, Almanya, Amerika, İsrail ve komşu ülkeler. Üretimimizin yaklaşık yüzde 30-32'si ihracata gidiyor. Bu oran yıllara göre çok fazla bir değişkenlik göstermiyor. Dolar ve avro onun yükseldiği dönemlerde ihracatımızı artıralım düştüğü dönemlerde ise azaltalım gibi bir stratejimiz yok çünkü dağıtım ağımız yurt içi ve yurt dışında stabildir, bu yıllara göre yüzde 3-5'lik değişkenlikler gösterebilir. Ancak uzun yıllara dayalı bir bayi ağımız ve dağıtım sistemimiz olduğu için ihracat oranımız genellikle yüzde 30-32 civarlarında."


"Türk turizmi koronavirüsten en az etkilenen turizm ülkesi olacak"


Türkiye'nin koronavirüsle ilgili diğer ülkelerden çok daha önce önlem aldığını kaydeden Çağlar, "Bundan bir ay önce Çin'e olan uçuşlar iptal edildi. Çin'in 4 farklı şehrine İstanbul'dan direkt uçuş vardı. İran ve İtalya uçuşları da durduruldu. Dolayısıyla koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vakalar ile ilgili Türkiye'nin ilişkisi hızlı bir şekilde kesildi." açıklamasında bulundu.


Çağlar, "Koronavirüsten dolayı başta turizm olmak üzere birçok sektör etkilenecek. Turizmin etkilenmesi inşaat sektörünün de etkilenmesi demek ancak şu anda Türkiye'de böyle ciddi bir sıkıntı olmadığı için Türk turizminin koronavirüsten en az etkilenen turizm ülkesi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Çin'in hemen her konuda dünya markalarına üretim yapan ülke konumunda olduğunu kaydeden Çağlar, "Üretimle alakalı sıkıntılar yaşanacak. Çin'de fabrikalarda çalışan insanlar çalıştığı fabrikalara bile ulaşımda sıkıntı yaşamakta. Fabrikalar ne yazık ki şu anda üretim yapmakta bile zorlanıyor. Çalışan işçiler iş yerine gelmiyor ya da gelmekte zorlanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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