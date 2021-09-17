Türkiye Seramik Federasyonu başkanlığına yeniden Erdem Çenesiz getirildi

Türkiye Seramik Federasyonu yeni dönemde de Erdem Çenesiz başkanlığına devam etme kararı aldı.

Türkiye Seramik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Federasyonun 10'uncu genel kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda yerli kaynaklarla üretim yapan ve yüzde 82 yerli katma değer oranı ile net döviz yaratan seramik sanayisinin gelişen yapısı öne çıkarken, yeni dönem seçiminde 2021-2023 dönem başkanlığına oy birliğiyle Erdem Çenesiz getirildi.

Genel kurul toplantısında, rakamlarla seramik sektörünün büyüklüğü ele alınırken, geçmiş dönemde gerçekleştirilen proje ve faaliyetler paylaşıldı, yeni dönem hedefleri ele alındı.

2021-2023 dönemi başkanlığına üçüncü kez Erdem Çenesiz oy birliği ile seçilirken, Çenesiz başkanlığındaki yeni yönetim ise M. Özgen Özkan, Altuğ Akbaş, Hasan Pehlivan, Göksen Yedigüller, Fatih Kıvanç, Erkan Güral, Z. İlter Yurtbay, Rıfat Noyan, Cengiz Erdinç, Necip Muhittin Gümüşten, Nihat Özyurt, Ali Güral, Abdullah Hakan Tanış, Hakan Çanakcı, Kürşad Noyan Özkaya, Nuri Gönenç, Olgun Çakmak, Abidin Kayı, Salih Erez, Aydın Eşer, Kemal Çelik, Kemal Yıldırım, Serdar Dönmez, Taner Kavas'tan oluştu.