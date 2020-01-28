Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin...
Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yok" dedi.
28.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:37
Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yok" dedi. - DAKAR
Kaynak: İHA