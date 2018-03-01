Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye gibi Senegal'in de genç nüfusu ile dinamik bir büyüme trendi içerisinde olduğunu ifade ederek, "Yükselen Senegal projesi sizleri olduğu kadar bizleri de heyecanlandırıyor." dedi.

Olpak, Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Senegal'in de Türkiye gibi genç nüfusu ile dinamik bir büyüme trendi içerisinde olduğunu ifade ederek, "Yükselen Senegal projesi sizleri olduğu kadar bizleri de heyecanlandırıyor. Tarım teknolojileri, inşaat, enerji, eğitim, beyaz eşya, tekstil, otomotiv yan sanayi ve turizmdeki iş birliklerimiz büyük potansiyel oluşturuyor. Bununla birlikte, Senegal'in bir Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi olması, Senegal'e erişim, 15 ülkelik ve 300 milyon nüfusu kapsayan ECOWAS pazarına erişim anlamını taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Senegal'in tarım sektöründe tecrübe paylaşımının büyük önemli faydalar sağlayacağını dile getiren Nail Olpak, mevsimsellik etkisinden arındırılmış ve tarım teknolojilerinin en iyi şekilde kullanıldığı bir Senegal'in hedefleri olacağını söyledi.

Senegal'in balıkçılık ve su ürünleri sektörü açısından büyük bir cazibe merkezi olduğunu ifade eden Olpak, şunları kaydetti:

"Bir sonraki adımda, Türkiye'nin su ürünleri yetiştirme tecrübesinin Senegal'de yeni yatırımlara dönüşmesi bizleri şaşırtmayacak. Turizm sektöründe Türkiye ve Senegal'in birer cazibe merkezi olması, Türk turizmcilerin tecrübesi bu alanda da iş birliğimizi kolaylaştıracak.

Büyük üstat Ziya Gökalp'in söylediği gibi; 'Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur'. İşte bizim yolculuğumuz zor olana yani başarıya ulaşmaya olan bir yolculuk. ve bu yolculukta elde ettiğimiz başarıyla asla yetinmeyecek hep daha fazlası için çalışacağız. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde özel sektörün destekleriyle Afrika'da 'Türk ürünleri ve hizmetlerinin imajını' daha da yükseltmek ortak hedefimiz. Limak İnşaat tarafından 2 ay önce hizmete açılan Dakar Havalimanı Terminali, iş birliğimizin en güncel ve somut örneğidir. "

İş forumunda, Kolin inşaat ile Senegal Karayolları Genel Müdürlüğü arasında tren ve karayolu yapımı konusunda yaklaşık 350 milyon avro dolarlık, Alper Ziraat Aletleri ile Unacois (Senegal Ulusal Ticaret ve Sanayi Birliği) arasında ülkenin 14 kentinde tarım makineleri montaj hatları kurulması ve tarım depolarının oluşturulması konusunda 60 milyon avro değerinde anlaşma imzalandı.