Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, Türk iş adamlarını her alanda Senegal ile iş yapmaya teşvik etmektir. Zira Senegal'de Türk iş adamlarının yapabileceği çok şey var." dedi.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı.

Afrika'ya gerçekleştirdiği bütün ziyaretlerde olduğu gibi Senegal ziyaretinde kendisine, aralarında Türkiye'nin küresel düzeyde söz sahibi firmalarının temsilcilerinin de olduğu kalabalık iş adamı heyetinin refakat ettiğini belirten Erdoğan, "Mutluyum, 150 arkadaş bizden, 450 arkadaş da Senegal'den ama yine mutluyum, çünkü toplantıyı yapmış olduğumuz şu devasa salon, Türk müteahhitleri tarafından yapılmış. Burada enterasan gelişme de oluyor. Sayın Hollande burada yapılan bir toplantıya geldiğinde, 'Burayı Fransız müteahhitler mi yaptı' diye soruyor ve Macky Sall diyor ki 'Hayır, burayı Türk müteahhitleri yaptı.' Bunlar bizim iftihar vesilemiz. Tabii o zaman şok oluyor." diye konuştu.

Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nın, Türkler tarafından kısa sürede yapılmasının iftihar vesilesi olduğunu anlatan Erdoğan, Eximbank ve Türk müteahhitlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, Türk iş adamlarını her alanda Senegal ile iş yapmaya teşvik etmektir. Zira Senegal'de Türk iş adamlarının yapabileceği çok şey var. Senegalli kardeşleriyle dostlarıyla birlikte yapabilecekleri çok şey var hatta üçüncü ülkelerde yapabilecekleri çok şey var. Aynı ölçüde önem verdiğimiz diğer bir husus ise Senegalli iş adamlarının ülkemizi tanımasıdır. İş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımaları, ülkelerimizi hatta bölgemizi aşan ölçekte iş birliklerinin kurulmasına imkan sağlayacaktır. Uçak seferleri, iş konseyi toplantıları, karma ekonomik komisyon toplantıları, alım heyetleri, fuarlar ve üst düzey resmi ziyaretler, gayretlerimizin ne kadar yoğun ve samimi olduğunu gösteriyor."

Zeybekci'den Senegal'e üç ayda üç ziyaret

Erdoğan, son dönemde iki ülke arasında bakan düzeyinde çok sayıda karşılıklı ziyaret gerçekleştiğini belirterek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin son üç ayda Senegal'e üç kez ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.

Bunun ne kadar hareketli bir sürecin yaşandığını gösterdiğine işaret eden Erdoğan, "Bunu ne kadar artırırsak inanıyorum ki altta bu zemin çok daha hareketlenecektir." dedi.

Erdoğan, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ekonomik iş birliğinin farklı yönleriyle ele alındığı bu ziyaretlerin, ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki ortak iradeyi yansıttığına işaret etti.

Senegal'e haftada 7 uçuş düzenleyen Türk Hava Yollarının (THY) iki ülke halkı arasındaki mesafeyi kısaltarak, bağların güçlenmesine vesile olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftada 3 kez düzenlenen kargo uçuşlarının da ekonomik ilişkilere önemli katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye-Senegal İş Forumu'nun düzenlendiği Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nin, önemli bir örnek olarak Afrika'ya sunulduğunu anlatan Erdoğan, merkezin hem ekonomik ilişkiler hem de "Yükselen Senegal Planı" için önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki yüksek kaliteli otel kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla yine Türk iş adamlarınca, 10 ay içinde tamamlanan bir projenin daha hayata geçirildiğini, projenin aralık ayında yapılan açılışına Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in de katılarak, Türk firmalarının üstlendiği projelere verdiği önemi gösterdiğini ifade etti.

"Dakar Arena yakın zamanda tamamlanacak"

"Dakar Arena" stadyumunun da yakın zamanda tamamlanarak Senegal halkının kültürel ve sosyal hayatındaki yerini alacağını bildiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk firmaları tarafından yapılan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nı da gezme fırsatımız inşallah yarın sabah olacak. Afrika'da yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen bu havalimanının kalitesini, dün akşam geldiğimde sadece şeref salonunu görmek suretiyle zaten sinyali aldım. Biz bölgesinde ve dünyada hava taşımacılığında önemli bir merkez olmanın değerini çok iyi biliyoruz. Bunun için yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanını şu anda İstanbul'da inşa ediyoruz. Dakar'daki uluslararası havalimanı önümüzdeki dönemde yolcu kapasitesini artırarak, Afrika'daki en büyük havalimanlarından biri haline gelecektir. Senegal'in hava ulaştırması konusunda önemli bir merkez haline gelmesi ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacaktır."

775 milyon dolar değerinde 29 proje

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk firmaları tarafından Senegal'de bugüne kadar bir kısmı tamamlanan, bir kısmı halen devam eden 775 milyon dolar değerinde 29 proje üstlenildiğine işaret ederek, bu projeler arasındaki hal binası, tır parkı, mobilya fabrikası ve raylı sistem projelerinin Senegal'in kalkınmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

"Kazan-kazan" temelli politikanın birer simgesi olarak gördükleri bu projelerin hacminin artmasının Türk iş çevrelerini kesinlikle teşvik edeceğini belirten Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum Sall'den bir kez daha Senegal'in sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyen Türk firmalarına ve yatırımcılara desteğini sürdürmesini rica ediyorum." dedi.

Erdoğan, Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet etti.

(Bitti)