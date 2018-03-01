Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ile ilişkilerimizi geliştirirken uzun vadeli iş birliğini de düşünüyoruz. Afrika'nın kaynaklarını tüketmek ve modern sömürü modellerini benimsemek bizim için asla söz konusu değildir. Bizim kültürümüz ve ahlaki yapımız da sizlerle paylaştığımız değerler de buna izin vermez." dedi.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile birlikte Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Senegallilere teşekkür etti.

"Önemli bir ortak, değerli bir dost ve hakiki bir kardeş" olarak gördükleri Senegal ile her alandaki ilişkilerin gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, Senegal'in, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel ilişkilerinin oldukça güçlü olduğu bir ülke olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek, çeşitlendirmek ve herkesin imrenerek bakacağı bir ortak gelecek inşa etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in de kendisiyle aynı iradeyi paylaştığını müşahede ettiğini ifade etti.

Erdoğan, bu müşterek iradenin, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla gelişmesi için önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Senegal'e 2013'te başbakanlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ticaret hacmi için bir hedef belirlediklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de ikili ticaret hacminin 250 milyon dolara ulaşmasıyla bu hedefi yakaladıklarını belirtti.

"400 milyon dolar hedefini ortaya koyduk"

Bu rakamın ülkeler arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Erdoğan, "Yeni belirlediğimiz hedefler ışığında ve ortak gayretle bu rakamın çok daha ötesine geçebiliriz. Bugünkü görüşmelerimizde de 400 milyon dolar hedefini ortaya koyduk. Ticaretimizin büyümesi kadar dengeli gelişmesi de önemlidir." diye konuştu.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20'nin üyesi olan Türkiye'nin, satın alma paritesi bakımından dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi olduğuna dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"2017 yılında OECD ülkeleri arasında en yüksek kalkınma hızına sahip ülke olduk. Bu veriler Türkiye'nin ne kadar büyük bir pazar olduğunu ve Senegalli üreticilere ne derece önemli fırsatları sunabileceğini ortaya koyuyor. Senegal'de üretilen ürünler için Türkiye büyük bir pazar olabileceği gibi bunların başka pazarlara ülkemiz üzerinden ihraç edilmesi de mümkündür. Bu imkanları değerlendirmek için aramızda yeni mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor."

İstanbul'da Türkiye-Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu (ECOWAS), Ekonomi ve İş Forumu'nun ilkinin gerçekleştirildiğini, toplantıda Türkiye ile bölge arasındaki ticari ilişkilerin nasıl genişletilebileceği konusunun tartışıldığını hatırlatan Erdoğan, forum sırasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Türkiye ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu arasında serbest ticaret anlaşması akdedilmesini teklif ettiğini söyledi.

"Sınırlarını Afrikalı kardeşlerimiz belirleyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim önerdiğimiz serbest ticaret anlaşması, aslında asimetrik bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın şartlarını ve sınırlarını Afrikalı kardeşlerimiz belirleyecektir. Türkiye'de ve bu bölgede üretilen ürünler birbiriyle rekabet eden değil, birbirini tamamlayan mahiyete sahiptir. Dolayısıyla teklif ettiğimiz serbest ticaret anlaşması her iki tarafın da yararına olacaktır. Bundan korkmaya gerek yok. Ayrıca finansman sorununun çözümü için barter ticaretini de gündemimize alabiliriz. Türkiye'nin ekonomik alt yapısı istikrarsızlıklara dayanabilecek güce sahip olduğunu defalarca ispat etmiştir. Halen yaşadığımız pek çok sorundan ve sınamadan da ekonomimiz olumsuz etkilenmeyerek yoluna devam ediyor."

Türkiye'nin ekonomik alt yapısının, istikrarsızlıklara dayanabilecek güce sahip olduğunu defalarca ispat ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Ekonomimiz, halen yaşadığımız pek çok sorundan ve sınamadan da olumsuz etkilenmeyerek yoluna devam ediyor. Mesela 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünün dahi ekonomimize etkisi sınırlı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi barındırdığını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızı terör örgütlerinin tehditlerinden korumak için çeşitli bölgelerde askeri harekatlar yürütüyoruz. Bütün bunlara rağmen ekonomik göstergelerimizin hepsi de olumludur. Türkiye'nin kendine özgün bir ekonomi ve kalkınma modeli vardır. Temelinde kendine güven ve zengin insan kapasitesi bulunan tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Afrika ile ilişkilerimizi geliştirirken uzun vadeli iş birliğini de düşünüyoruz. Afrika'nın kaynaklarını tüketmek ve modern sömürü modellerini benimsemek bizim için asla söz konusu değildir. Bizim kültürümüz ve ahlaki yapımız da sizlerle paylaştığımız değerler de buna izin vermez. Biz insanı diğer insanın kurdu olarak değil, tıpkı Senegal atasözünde denildiği gibi şifası, ilacı olarak görüyoruz."

Senegal'in Goree Adası'nda yaşanan insanlık dışı ticaretin, farklı yol ve yöntemlerle içinde yer alınan bölgelerde yeniden tedavüle sokulmasına asla rıza gösteremeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin hem kendi sınırlarında hem de uluslararası alanda verdiği mücadelenin bir boyutu da işte bu modern sömürge düzenine karşı gösterdiği duruştur. Bunu hep birlikte yapmamız gerekir. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken sadece diplomatik yalpaları ve güvenlik blokajlarını değil, aynı zamanda işte bu çarpıklıklara yönelik itirazlarımızı da ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Senegal de daimi üye olabilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elbette bugün dünyanın yeni bir değişim sürecinden geçtiği gerçektir. Üstelik bu, sancılı bir değişimdir. Bu değişimin sonunda refahın daha adil paylaşıldığı bir düzen kurulması hepimizin hedefidir, özlemidir. 196 dünya ülkesinin kaderini 5 tane ülke belirleyemez ve 5 ülkenin her birinin dudakları arasında sıkışmış böyle bir kaderi artık dünya taşıyamaz. Şu anda dünya İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarında yaşamıyor, dünya çok değişti. Bu şartların güncellenmesi gerekiyor. Şu anda oradaki 5 ülke nasıl daimi üyeyse Senegal de orada daimi üye olabilmeli, Türkiye de orada bir daimi üye olabilmeli, Moritanya da orada bir daimi üye olabilmeli. Bunu seslendirmekten niye korkuyoruz? Bunları konuşmaktan niye kaçıyoruz? Dünya, bu 5 ülke midir? Niçin bizler orada yer almayalım? Belli aralıklarla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi niye değişmesin? Maalesef kimse konuşmuyor.

İşte bakın Kudüs meselesinde ne oldu? Dünya konuştu. Konuşunca 128 ülke ne yaptı? Kudüs'te tavrını ortaya koydu ve Amerika yanında sadece 7 ülke buldu. 8 ülkeyle onlar bir tarafta oldu, 128 ülke bir tarafta oldu. Demek ki kararlı olunca, iyi bir duruş sergileyince hak güçlüdür. Bunu bilmemiz lazım. Yani güç hiçbir zaman haklı değildir. Bunu bilmemiz lazım. Nitekim bunu işte o oylamada gördük. Afrika'ya işte bunu yani birlikte çalışmayı, kazanmayı, refahımızı artırmayı, güvenliğimizi güçlendirmeyi teklif ediyorum."

(Sürecek)