Türkiye semalarında 00.13'te salalar yeniden yankılandı
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Türkiye semalarında 00.13'te salalar yeniden yankılandı

Türkiye semalarında 00.13'te salalar yeniden yankılandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında ülke genelinde gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında 15 Temmuz gecesi darbeleri durduran salaları 00. 13'te Türkiye'deki 90 bin camide yeniden okuttuDiyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında ülke genelinde gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında 15 Temmuz gecesi darbeleri durduran salaları 00. 13'te Türkiye'deki 90 bin camide yeniden okuttu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında ülke genelinde gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında 15 Temmuz gecesi darbeleri durduran salaları 00. 13'te Türkiye'deki 90 bin camide yeniden okuttu.

15 Temmuz gecesi yaşadıkları tüm zorluklara rağmen sala okuyarak milleti, hukukunu ve vatanını korumaya davet eden din görevlileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında da minarelerden salaları bir kez daha okudular.

Kaynak: Habermetre

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