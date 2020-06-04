Türkiye Şeker Fabrikaları, hububatta ilk ürünü teslim aldı TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) dün itibari ile arpa üretim sözleşmesi yaptıkları çiftçiden 32 bin 900 kilo arpanın teslim alındığını açıkladı.

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) dün itibari ile arpa üretim sözleşmesi yaptıkları çiftçiden 32 bin 900 kilo arpanın teslim alındığını açıkladı.

Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pancar çiftçisine hububat ve ayçiçeği üretiminde de destek olunacağı müjdesi verdiği anımsatıldı. Bakan Albayrak'ın, Türkşeker'in hububat ürününü dün itibariyle teslim aldığını duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bir asırlık pancar üretimindeki sözleşmeli tarım tecrübesi ile hububat üretimine başlayan Türkşeker, dün itibari ile arpa üretim sözleşmesi yaptığı çiftçiden 32 bin 900 kilo arpayı teslim aldı. Böylelikle yaklaşık 300 bin ton hububat ve ayçiçeği için sözleşme yapan Türkşeker, ilk teslimatı gerçekleştirmiş oldu. Aynı zamanda Türkşeker, aldığı ürünleri son mamül durumuna getirerek gerek Tarım Kredi Marketleri, gerekse diğer marketler üzerinden vatandaşa ulaştırılmasını sağlayarak, gıda ürünleri ile ilgili yapılan tağşişin önüne geçilmesi sürecinde aktif rol alacak. Türkşeker bu konudaki yol haritasını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile daha detaylı bir şekilde paylaşacak."

Kaynak: DHA