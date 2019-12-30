: Türkiye Şeker Fabrikaları 1500 işçi alacak! Şeker Fabrikaları işçi alımı şartları ve tarihleri?

30.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:14

Türkiye Şeker Fabrikaları'nın 1500 personel alımı için ilan yayınlaması ile beraber Şeker Fabrikaları işçi alımı şartları nelerdir, Şeker Fabrikaları işçi alım tarihleri ne zaman, Şeker Fabrikaları başvuru nasıl yapılır gibi sorular akıllara geldi. 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu), 260 işçi (MYO/Ön Lisans Mezunu), 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) olmak üzere toplamda 1500 işçi alacak olan Türkiye Şeker Fabrikaları'na nasıl başvuru yapılır?

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI KAÇ KİŞİ ALACAK?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.

Türkiye Şeker Fabrikaları 1090 işçi başvuru detayları için TIKLAYINIZ!

Türkiye Şeker Fabrikaları 1090 işçi alımı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 260 işçi (MYO/Ön Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

Türkiye Şeker Fabrikaları 260 işçi başvuru detayları için TIKLAYINIZ!

Türkiye Şeker Fabrikaları 260 işçi alımı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

Türkiye Şeker Fabrikaları 150 işçi başvuru detayları için TIKLAYINIZ!

Türkiye Şeker Fabrikaları 150 işçi alımı

Toplam: 1500 işçi.

Haber Videosu