Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı

Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 1. Dünya Savaşı şehitleri Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı.

18.10.2019 15:53
Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 1. Dünya Savaşı şehitleri Er Mehmet ve Er Abdulvahap anıldı.


Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında 1. Dünya Savaşı şehitleri Er Mehmet ve Er Abdulvahap, yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. Anma programı sırasında gözyaşları sel oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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