"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğiANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı.

08.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:11

" Şehitlerini Anıyor" etkinliği

ANKARA - tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Asteğmen Mehmet ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Mehmet; şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği
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