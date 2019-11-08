"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği
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"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı.

08.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:10

tarafından başlatılan " Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı.


Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehidi Asteğmen Mehmet ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Mehmet, şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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