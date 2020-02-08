Türkiye şehitlerini andı

08.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:21

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Hüsamettin ve Er Yusuf anıldı.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 18 Mart 2015 tarihinde başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği ile ilgili bilgi verildi. Etkinlik kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Hüsamettin (Manisa) ve Er Yusuf (Afyon) şehitleri için anma töreni düzenlediği belirtildi. Albay Erhan Altunok'un şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattığı etkinliğe şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA