Türkiye Şehitlerini Andı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini anıyor' etkinliğinde Birinci Dünya Savaşı Şehitlerinden-Er Mehmet ve Er Esat anıldı.

Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, 14 Kasım 2018 tarihinde Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı Şehitlerinden - Er Mehmet ve Er Esat'ın aziz ruhu için tören düzenlendi. Törende Öğretmen Albay, Erhan Altunok şehitlerin hazin hikayelerini dile getirdi. Törende ayrıca Şehit Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş'ın kızı Betül'ün okula başlarken şehidin arkadaşlarının götürmesi de anlatıldı. - ANKARA