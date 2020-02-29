Türkiye şehitlerine veda etti
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Türkiye şehitlerine veda etti

İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz bugün sonyolculuklarına uğurlandı.

29.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:11
Türkiye şehitlerine veda etti

'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz bugün sonyolculuklarına uğurlandı.18 şehre ateş düştü; 'nin yüreği yandı. Adresler değişse de acı ortaktı, herkes Mehmetçiğe ağladı.Şehitler, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından kendi memleketlerinde tekbirlerle ebediyete uğurlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Türkiye şehitlerine veda etti
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