Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulunun 15'inci toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulunun 15'inci toplantısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ile Yönetim Kurulu üyeleri İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Nisan 2020'den bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık 1000'er lira destek sağladığı belirtildi.

Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıdan çıkan kararla, nisandan geçerli olmak üzere 1000 liralık desteğin miktarı 1500 liraya yükseltildi. Dini bayramlarda 1000'er lira ve temmuzda ise 1500 lira daha ek destek verilmesi kararı alındı.

Şimdiye kadar 12 ödeme yapan vakfın 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyon lirayı aşkın destek verdiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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