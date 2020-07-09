Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı düzenlendi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi: "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantımızı gerçekleştirdik. Rabbim bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun." Toplantıda vakfın faaliyetlerinin ele alındığı öğrenildi. Kaynak: AA