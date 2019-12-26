Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde 15 Temmuz gazisi ve şehit...

26.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:46

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçilen üyeler arasında 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile iki şehit yakını da bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üyeleri belli oldu.

Heyete, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, ATV Genel Müdürü Metin Ergen, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Şenoba ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın oğlu Berkay Aydın, Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sonucu gazi olan Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi sonucu Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Necati Sayın'ın kızı ve şehit Fazıl Gürs'ün eşi Bilge Gürs seçildi.

Cumhurbaşkanınca belirlenen üyelerin yanı sıra mütevelli heyette, vakfın kuruluş senedine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcısı, TRT Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdürü de bulunuyor.

Kaynak: AA