Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Silvan Şubesi açıldı
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Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Silvan Şubesi açıldı

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Silvan Şubesi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Silvan Şube Başkanı Erkan Bartev, şubelerinin ilçelerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Bertev, "Bu anlamda bu yüce kutlu yürüyüşü, yani Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bekasının ilelebet payidar kalması anlamında hepimizin gerektiğinde kanlarımızı bu mübarek topraklara akıtacağımızdan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğinin de tezahürünü burada yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bugüne kadar bu aziz ve kutsal vatan topraklarını oluşturabilmek adına nice şehitler verdi, nice şehitlerimiz kanlarını bu topraklara akıttı, nice gazilerimiz uzuvlarını, vücutlarının parçalarını bu toprağa verdiler. Bizler, şehitlerimizin manevi mirası üzerinde oturanlar olarak geçmişten aldığımız o kutsal emaneti, ülkemizi bir bütün olarak, bekamızla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti devletimizle birlikte geleceğe taşımaya biz de ant içiyoruz. Buradan bir kez daha şehit ailelerimize ve gazilerimize minnettarlığımızı haykırıyoruz. Vatan için, millet için, devlet için, bayrak için evlatlarını bu topraklara veren ailelerimizin acısını paylaşıyoruz. Gazilerimize olan minnettarlığımı her zaman ifade ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Silvan Şubesi açıldı
Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Silvan Şubesi açıldı
Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Silvan Şubesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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