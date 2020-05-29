Türkiye, şebekesinde segment yönlendirme yapan ilk operatör oldu
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Türkiye, şebekesinde segment yönlendirme yapan ilk operatör oldu

Vodafone Türkiye'nin, şebekesinde Segment Yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduğu bildirildi.

Türkiye, şebekesinde segment yönlendirme yapan ilk operatör oldu
29.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:09

Vodafone Türkiye'nin, şebekesinde Segment Yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduğu bildirildi.

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, şirket, müşterilerine iyi bir dijital deneyimi sunmak amacıyla şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Buna göre, Vodafone, şebekesinde Segment Yönlendirme (SR: Segment Routing) teknolojisini kullanan ilk operatör oldu.

Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN: Software Defined Network) mimarisine dayalı yeni bir yönlendirme teknolojisi olan segment yönlendirme, alışılagelmiş hedef bazlı yönlendirme yerine kaynak bazlı yönlendirme yaparak trafiğin omurga üzerinde daha esnek, verimli ve hızlı dağılmasını sağlıyor. Tamamen dijital ve programlanabilir bir şebeke yapısına geçilmesini mümkün kılan bu teknoloji sayesinde, müşteri talep ve sorunlarına çok daha hızlı yanıt verilirken, yüksek kaliteli servisler kesintisiz sunulabiliyor.

"Müşterilerimizin yeni nesil servis taleplerine daha kolay yanıt verebileceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, teknolojide inovasyon yapan bir kurum olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için şebeke altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de segment yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduk. Bu teknoloji, daha kolay büyüyebilen, programlanabilen, sorunlara daha hızlı ve otomatik müdahale edebilen ve kaynakları daha verimli kullanan bir şebeke yapısına sahip olmamızı sağlıyor. Böylece, müşterilerimize geniş bir servis kataloğu sunabileceğiz. Farklılaştırılmış servisleri daha hızlı ve yüksek kapasiteyle sunarken, müşterilerimizin yeni nesil servis taleplerine de daha kolay yanıt verebileceğiz. Servislerimizi ayrıştırarak talep edilen servis tipine göre farklı taahhütlerde bulunabileceğiz. Örneğin, bireysel müşterilerimize oyun uygulamaları için farklı servis kalitesi sunarken, kurumsal müşterilerimize bulut uygulamalarına belli sürede erişim garantisi taahhüt edeceğiz. Segment yönlendirme teknolojisini halihazırda iki büyük merkezimizde aktif olarak kullanıyoruz ve kısa sürede tüm omurga şebekemizde çalışır hale gelecek. Vodafone Türkiye olarak, teknolojide ilklere imza atmaya devam edeceğiz."

Müşteri, ihtiyacına göre talepte bulunabilecek

Öte yandan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye'nin altyapısında kullanmaya başladığı segment yönlendirme teknolojisi, tüketiciye sunulan servislerin farklılaştırılmasını, müşteri isteklerine hatasız ve hızlı dönüş yapılmasını sağlıyor. Bu teknolojiyle, hız, kapasite ve az gecikme gerektiren özel servisler müşteriye kolaylıkla ulaştırılabiliyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik servislerin çeşitlendirilmesi ve pazara daha hızlı sunulması mümkün oluyor. Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN) teknolojisine dayanan segment yönlendirme ile, müşterinin kendi ihtiyacına göre servis talebinde bulunabileceği bir altyapı oluşturularak müşteri ve şebeke yakınsaması, böylece müşteri ihtiyaçlarının daha fazla ön planda olduğu bir altyapı kurulması hedefleniyor.

Şebeke trafiği, kendine en uygun yolu izliyor

Verilen bilgilere göre, segment yönlendirme teknolojisinde, kaynak, tamamen verilen hizmetin ihtiyacına göre bir yol seçiyor ve bunu paket başlığında sıralı bir segment listesi olarak kodluyor. Böylece, müşterinin çalıştırdığı uygulamaların Vodafone şebekesi üzerinde gideceği yol, kaynak yönlendirici tarafından seçiliyor ve trafik, sabit bir yol izlemek yerine günümüzün artan trafik kapasitesine ve ihtiyaçlarına uygun olarak kendine en uygun yolu izliyor. Uygulama paketlerinin Vodafone şebekesi üzerinde kullanacağı yollar dinamik ve gereksinimlere göre seçilebiliyor. Bu şekilde, yüksek kaliteli hizmetler kesintisiz sunulabiliyor.

- Vodafone Türkiye altyapıyı güncelledi

Vodafone Türkiye, segment yönlendirme teknolojisini hayata geçirmek için IP şebekesinde tüm ana omurga ekipmanlarındaki donanım ve yazılımları son teknoloji sistemlerle güncelledi. Şebeke altyapısını donanım kapasite artırımı ve yazılım güncellemesi olarak dünya genelinde mevcut en üst düzey altyapı seviyesine geçirdi. Böylece, şebeke içindeki yolların merkezi bir sistem tarafından kaynak yönlendiricilere bildirilmesi ve tüm şebekenin merkez akılda gözlenebilmesi için gerekli yapılanmayı sağladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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