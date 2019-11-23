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Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya'da başlayan Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 11 sporcu mücadele ediyor.

23.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:04
Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

'da başlayan Satranç Şampiyonası'nda 11 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 'deki bir otelde düzenlenen 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası açılış törenine TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Haznedaroğlu ve Mustafa İmamoğlu, Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan, sporcular ve hakemler katıldı.

Bu yıl 23 Mart 1987'de hayatını kaybeden eski Türkiye şampiyonu Nevzat Süer anısına düzenlenen turnuvada, Can Alp Cansun, uluslararası usta (IM) Cem Kaan Gökerkan, IM Ege Köksal, FIDE ustası (FM) Kayra Kamer, FM Volkan Sevgi, IM Mert Yılmazyerli, CM Atilla Köksal Yüksel, büyük usta (GM) Vahap Şanal, GM Mustafa Yılmaz, GM Kıvanç Haznedaroğlu ve IM Deniz Özen mücadele veriyor.

Şampiyona, 3 Aralık Salı günü sona erecek.

Kaynak: AA
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