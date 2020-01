Türkiye satranç şampiyonaları Antalya'da başladı

19.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:50

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Satranç analitik düşünme yeteneğini sabrı, cesareti, özgüveni geliştiriyor

Gülkız Tulay: Satranç ailemiz hızla büyüyor

İbrahim LALELİ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 'Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları', Antalya'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın ev sahipliğinde, Antalya Belek'teki Maritim Pine Beach'te düzenlenen şampiyonanın açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Şampiyonanın açılış hamlesini, Bakan Kasapoğlu ile Vali Karaloğlu 1 nolu masada gerçekleştirdi.2 BİN 557 SPORCU MÜCADALE EDİYORTürkiye'nin 81 ilinden 2 bin 557 sporcu ve aileleri ile birlikte toplam 7 bin kişinin üzerinde katılımcının olduğu 'Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları', farklı yaş kategorilerinde mücadeleye sahne olacak. Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda 1874, Yıldızlar Şampiyonası'nda 600 ve Emektarlar Şampiyonası'nda 83 ile toplam 2 bin 557 sporcu mücadele verecek. Bir hafta sürecek mücadelenin ardından, dereceye giren sporcular satranç milli takımı havuzunda yer alacak.KASAPOĞLU: SATRANÇ ANALİTİK DÜŞÜNME YETENEĞİNİ SABRI, CESARETİ, ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİYORŞampiyonanın açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, sporu, genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli, engelsiz demeden herkesin yapmasını istediklerine dikkat çekti. Kasapoğlu, "Bugün küçükler, yıldızlar satranç şampiyonasında güzel bir ana şahitlik yapıyoruz, bundan ayrı bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Satranç her açıdan eğitici, öğretici yönü olan bir spor branşı. Analitik düşünme yeteneğini, sabrı, cesareti, özgüveni geliştiren bir branş. Hedeflediğimiz, yarınlarda ülkemizi emanet edeceğimiz gençlikte aradığımız özellikler bunlar. O yüzdendir ki satranca diğer spor branşlarımız gibi ayrı bir önem veriyoruz" dedi.Satranca lisanslı sporcu sayısında rekor yükseliş yaşandığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu;"Önünüzdeki engelleri kaldırmak, sporcularımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm birimlerimizle, tüm arkadaşlarımızla, tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Bürokratik birtakım karmaşalar vardı. Yönetmelik değişikliğimizle gerek sağlık raporuyla ilgili bürokrasiyi kaldırmak, gerekse lisans, vize ve transfer işlemleriyle birtakım yenilikleri yapmak nasip oldu. Bunun yanında başarılı sporcularımıza yüzde 100 vakıf üniversitesi bursunu sağlamak da nasip oldu. Tüm bu açılımların sporumuza, satrancımıza, gençlerimize, ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."TSF BAŞKANI TULAY: SATRANÇ AİLEMİZ HIZLA BÜYÜYORTürkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ortak hedef ve heyecan ile bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Karnesini aldığı gibi buraya gelen ve tatilinden feragat eden kıymetli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Her yılın sömestr döneminde Antalya'da gerçekleştirdiğimiz Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları, Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonudur. Her yıl katılımcı sayımızı artırarak başarılı bir organizasyon sürecine imza atıyoruz. ve bu başarı dünya satranç ailesi tarafından da ilgiyle takip edilip, takdir görüyor."Şampiyonada dereceye giren sporcuların milli takım havuzuna girme şansı yakalayacağını hatırlatan Tulay, "Şampiyonalarda, kendi kategorilerinde derece elde sporcular milli takım havuzuna girmeye hak kazanacak. Yaş kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden sporcularımız, uluslararası turnuvalara Türkiye Satranç Federasyonu'nun imkanlarıyla gönderilecek. Milli takım havuzu kontenjanında her kategoride 200 sporcunun üzerindeki 25 sporcu için bir kontenjan daha verilecek. Ayrıca milli takım havuzunda yer alan sporcular ülkemizde gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'na katılma avantajı da elde edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFederasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın açıklamaları Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıBakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun turnuvanın ilk hamlesini yapması

Kaynak: DHA