Türkiye Satranç Federasyonundan online antrenörlük eğitimi

Türkiye Satranç Federasyonu, 3. ve 4. Kademe Antrenör Gelişim Seminerini 9-10 Mayıs tarihlerinde online düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonu, 3. ve 4. Kademe Antrenör Gelişim Seminerini 9-10 Mayıs tarihlerinde online düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerleri online yapılmaya devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı online eğitime katılabilmek için kursiyerlerde, antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleme şartı aranacak.

35 kursiyerin katılabileceği eğitim sonunda katılımcılar, seminer katılım belgesi alacak.

Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek, 5 Mayıs Salı gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA