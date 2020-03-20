Türkiye Satranç Federasyonundan 'Evde satrançla kal' daveti
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Türkiye Satranç Federasyonundan 'Evde satrançla kal' daveti

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), satrançseverleri bu oyunu oynamaya davet ediyor.

20.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:00
Türkiye Satranç Federasyonundan 'Evde satrançla kal' daveti

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), satrançseverleri bu oyunu oynamaya davet ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanılan krizden sağlıkla çıkmanın hedeflendiği, tedbirlerin salgın riski ortadan kalkana kadar uygulanacağı, bilim insanlarının önerilerine uyulması, sosyal mesafenin korunması, sosyal hareketliliğin azaltılmasının, virüsün yol açtığı tehdidi azaltacak en önemli etkenler olduğu belirtildi.

Sosyal izolasyon sürecinin virüs tehdidine karşı önemli olduğunun uzmanlar tarafından sıklıkla vurgulandığının aktarıldığı açıklamada, satrançseverler evlerinde satranç oynamaya ve bilmeyenler de öğrenmeye davet edilirken, görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması istendi.

Öte yandan satranç öğrenmek isteyenlerin, federasyonun internet sayfasındaki dijital eğitim bölümünden yararlanabileceği, dijital ortamlarda çalışma programları ve online turnuva yapma hazırlıklarının da son hızla sürdüğü kaydedildi.

'Haydi Türkiye, evde kal, satrançla kal' diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Sevgili satranç ailemiz, zor zamanlar, mücadele etmeyi, direncimizi güçlü kılmayı gerektirir. Bilirsiniz, satrançta her zaman açılış safhası oyunun önemli bir bölümüdür ama mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi gerekir. Yoksa kazanamazsınız. Zor ve tedbiri elden bırakmamamız gereken bu günlerde mücadelenin hem kendimiz hem de sevdiklerimiz hem de tüm toplumumuz için sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor. 'Önce sağlık, önce insan' dediğimiz günlerden geçiyoruz. Bu günler tarihe 'koronalı günler' diye geçecek gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu süreci bedenen ayrı ama kalplerimiz bir olarak geçirelim"

'Sokakta satranç var' kampanyasıyla ülkenin dört köşesinde, her koşulda satranç oynamanın güzelliğini 7'den 70 herkese yaşattıklarını belirten Tulay, "Şimdi aynı güzellikleri evimizden yansıtmaya hazırlanıyoruz. Satranç hamlelerimiz, bugünlerde içinde barındırdığı mücadele ruhu ile yolumuzu aydınlatsın. Hamlelerimiz, stratejilerimiz geleceğe ışık olsun istiyoruz. Sevdiklerimizle tatlı rekabet içinde daha keyifle birlikte olmaya, ruhlarımıza iyi gelen güzellikleri keşfetmeye araç olsun istiyoruz. Bu süreci bedenen ayrı ama kalplerimiz bir olarak geçirelim." ifadelerini kullandı.

Yakın bir zamanda dijital dünyada da satranç sporunun varlığını daha da artıracaklarını belirten Tulay, şunları kaydetti:

"Satrançla yeni tanışan çocuk ve gençlerin evde geçirecekleri bu süreci iyi şekilde değerlendirmelerini önemsiyoruz. Online turnuvalar ve çalışma programları ile dijital ortam üzerinden bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu süreç için tüm ekibimiz büyük bir gayretle hazırlıklarını sürdürüyor. Satranç için çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle satranç sporu ile yeni tanışan sporcularımız web sayfamızda kaynaklar kısmında bulunan eğitim videolarımız ve eğitim kurulu bölümünde bulunan slaytlarımız ile satranç sporuna başlangıç yapabilirler."

Kaynak: AA

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