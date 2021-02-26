Türkiye Satranç Federasyonundan çevrim içi antrenör eğitimi
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Türkiye Satranç Federasyonundan çevrim içi antrenör eğitimi

26.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:46
Türkiye Satranç Federasyonundan çevrim içi antrenör eğitimi

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Gelişim Semineri'ni çevrim içi düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Gelişim Semineri'ni çevrim içi düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, eğitime katılabilmek için kursiyerlerde, yardımcı antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az bir gelişim seminerine katıldığını belgeleme şartı aranacak.

Seminer kayıt işlemleri, 10 Mart Çarşamba gününe kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek gerçekleştirilecek.

Eğitim sonunda katılımcılar, uygulama eğitimlerinin ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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