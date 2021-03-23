Türkiye Satranç Federasyonuna erişilebilirlik ödüllerinde ikincilik

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 9 kategoride düzenlenen erişilebilirlik konulu yarışta, '12 Adımda Satranç Öğreniyorum' sesli kitabıyla ikincilik ödülü aldığını duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 9 kategoride düzenlenen erişilebilirlik konulu yarışta, '12 Adımda Satranç Öğreniyorum' sesli kitabıyla ikincilik ödülü aldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'nde TSF, 1075 başvuru arasında ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, gerçekleştirdikleri projelerle satranç sporunu Türkiye'nin en ulaşılabilir sporu haline getirdiklerini belirtti.

Engelli bireylere yönelikte çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Tulay, "Engelli bireylerimizi en zor şartlar altında dahi satranç sporu ile buluşturarak çok anlamlı bir ödül aldık. Aldığımız bu ödülle Türk satrancı adına tarif edilemez bir mutluluk içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu