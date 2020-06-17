Türkiye Satranç Federasyonu Takımı, Akdeniz Takım Oyunları'nda birinci oldu Akdeniz Satranç Birliği ve Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından "Koronavirüsü mat et" projesi kapsamında çevrim içi düzenlenen Akdeniz Takım Oyunları sona erdi.

Akdeniz Satranç Birliği ve Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından "Koronavirüsü mat et" projesi kapsamında çevrim içi düzenlenen Akdeniz Takım Oyunları sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, 3 hafta süren final turnuvaları sonucunda TSF Satranç Takımı, "Bullet" kategorisinde şampiyon oldu.

"Bullet" kategorisinde Kosova, Yunanistan, Mısır, Karadağ, Cezayir, Suriye, Lübnan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile mücadele eden TSF takımı, 3 bin 319 puan toplayarak ilk sırada yer aldı.

Yunanistan, 2 bin 991 puanla ikinciliği, 2 bin 950 puan toplayan Kosova ise üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA