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Türkiye, Spor

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan 'Evde Satranç Var' kampanyası

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine alınan tedbirler nedeniyle tüm branşlardaki spor faaliyetleri ertelendi.

20.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:26
Türkiye Satranç Federasyonu'ndan 'Evde Satranç Var' kampanyası

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine alınan tedbirler nedeniyle tüm branşlardaki spor faaliyetleri ertelendi. Evde spor yapma ve insanları ihtiyaçları dışında evden çıkmamaya yönlendiren faaliyetler kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu, 'Evde Satranç Var' kampanyası başlattı. 

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından yapılan yazılı açıklamada kampanya ile ilgili şu açıklamalara yer verildi: "Yeni koronovirüs tehdidi nedeniyle çok sayıda tedbir alınıyor. En büyük hedef, bu krizden en az hasarla ve sağlıkla çıkabilmek. Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye'deki tedbirler de salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacak. Bilim insanlarının bu süreçteki önerilerine uyulması, sosyal temasın kaldırılması, sosyal mesafenin korunması, sosyal hareketliliğin azaltılması bur süreçte virüsün yayılma hızını, dolayısıyla yol açtığı tehdidi düşürecek en önemli etkenler olarak değerlendiriliyor.  Zor ve sıkıntılı günlerden geçilen bu günlerde Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tüm Türkiye'deki satranç sporcuları ve satranç severler için "Evde Satranç Var" kampanyasını başlatıyor. TSF, sosyal izolasyon sürecinin virüs tehdidinin yayılmasında önemli olduğu vurgusunun uzmanlar tarafından sıklıkla vurgulandığı bu günlerde herkesi satrancın heyecan ve mücadele dolu dünyasına davet ediyor. TSF, satranç severleri evlerinde satranç oynamaya, bilmeyenleri öğrenmeye ve de bu güzel görüntüleri de TSF ve sosyal medya hesaplarından paylaşmaya çağırıyor. TSF, Satranç öğrenmek isteyenler için de federasyonun web sayfasındaki dijital eğitim bölümünden yararlanma fırsatını sunuyor." "HAYDİ TÜRKİYE, EVDE KAL, SATRANÇLA KAL""Haydi Türkiye, evde kal, satrançla kal" diyerek yola çıkan Türkiye Satranç Federasyonu, Başkanı Gülkız Tulay'ın da mesajını şu şekilde yayınladı:  "Sevgili satranç ailemiz, zor zamanlar güçlü birliktelikler gerektirir. Birlikte mücadele etmeyi, direncimizi güçlü kılmayı gerektirir. Bilirsiniz, satrançta her zaman açılış safhası oyunun önemli bir bölümüdür ama mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi gerekir. Yoksa kazanamazsınız. Zor ve tedbiri elden bırakmamız gereken bu günler de mücadelenin hem kendimiz hem de sevdiklerimiz hem de tüm toplumumuz için sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor. 'Önce sağlık, önce insan' dediğimiz günlerden geçiyoruz. Bu günler tarihe 'koronalı günler' diye geçecek gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda da belirttiği gibi Nisan ayının sonuna kadar Türkiye genelinde tüm faaliyetler, toplantılar ve etkinlikler iptal edildi. Zaman, bu tehdide karşı bilim dünyasının ve devlet yetkililerimizin önerilerine uyma zamanı. Zaman, dış dünya ile temasımızı asgariye indirme, sevdiklerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tamamı için önerilen tüm tedbirleri uygulama zamanı.  Sakince direnme, mücadele etme zamanı bu zaman. Hiçbir virüsün bizim mücadele gücümüzden, beraberliğimizden, alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağına inanıyoruz. Değerli sporcularımızın, satrançla yeni tanışan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu süreci iyi şekilde değerlendirmesi bizler için çok önemli. Yakın zaman içerisinde dijital dünyada da satranç sporumuzun varlığını daha da fazla artıracağız. Online turnuvalar ve çalışma programları ile dijital ortam üzerinden bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu süreç için tüm ekibimiz büyük bir gayretle hazırlıkları sürdürüyor. Satranç için çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle satranç sporu ile yeni tanışan sporcularımız web sayfamızda "kaynaklar" kısmında bulunan eğitim videolarımız ve 'Eğitim Kurulu' bölümünde bulunan slaytlarımız ile satranç sporuna başlangıç yapabilirler. İstiyoruz ki; satranç sporu bugünlerde içinde barındırdığı mücadele ruhu ile yolumuzu aydınlatsın, birliğimizi beraberliğimizi artırsın. Hamlelerimiz, stratejilerimiz geleceğe ışık olsun istiyoruz. Sevdiklerimizle tatlı rekabet içinde daha keyifle birlikte olmaya, ruhlarımıza iyi gelen güzellikleri keşfetmeye araç olsun istiyoruz. Bu süreçte Türkiye Satranç Federasyonu olarak başlattığımız 'Evde Satranç Var' projesi ile 'Evde Kal, Satrançla Kal' diye sesleniyor ve bu kampanyamıza hep birlikte güç verelim istiyoruz. Evde dijital platformlarda ders çalışırken, satranç oynarken ya da eğitim videolarımızı takip ederken çektiğiniz video ya da fotoğrafları lütfen bizlerle paylaşın. Ayrıca onları sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşın. Bu süreci bedenen ayrı ama kalplerimiz bir olarak geçirelim. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere diyor herkesi Türkiye Satranç Federasyonu olarak başlattığımız 'Evde Satranç Var' projesine katılmaya davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi biz 'Sokakta Satranç Var' kampanyamız ile ülkenin dört köşesinde her koşulda satranç oynamanın güzelliğini 7'den 70'e herkese yaşatmış, tüm dünyanın dikkatini çekmiş bir aileyiz. Ortaya çıkan görüntüler herkesin içini ısıtmış, yüzünü gülümsetmişti. Şimdi aynı güzellikleri evimizden yansıtmaya hazırlanıyoruz. Bu vesileyle, sevgili dostlar, satranç ailemiz adına büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımızı sunmak isterim. İyi ki varlar! İyi ki varsınız değerli satrançseverler! Unutmayın biz birlikte her şeyin üstesinden geliriz. Yolumuz açık ve sağlıklı olsun. Evde kalın, satrançla kalın sevgili dostlar."

- Ankara

Kaynak: DHA

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