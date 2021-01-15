Türkiye Satranç Federasyonu 'dijital kamp' düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Türkiye Satranç Federasyonu 'dijital kamp' düzenleyecek

15.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:50
Türkiye Satranç Federasyonu 'dijital kamp' düzenleyecek

Türkiye Satranç Federasyonu, 7-18 yaş arası 2500 sporcunun 6-14 Şubat tarihlerinde, çevrim içi düzenlenecek kampta bir araya geleceğini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, 7-18 yaş arası 2500 sporcunun 6-14 Şubat tarihlerinde, çevrim içi düzenlenecek kampta bir araya geleceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her yıl sömestr tatilinin ilk haftasında düzenlediğimiz Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonamızda buluşamamış olsak da yaklaşık 2500 sporcumuzun katılacağı dijital kampta buluşacağız." denildi.

2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na katılmış, yeni sezon vizesine sahip sporcuların katılabileceği kamp, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Fikri Sağlar Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Cemal Hünal Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Satranç Federasyonu 'dijital kamp' düzenleyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 19:50:34. #1.14#
title