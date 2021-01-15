Türkiye Satranç Federasyonu 'dijital kamp' düzenleyecek

Türkiye Satranç Federasyonu, 7-18 yaş arası 2500 sporcunun 6-14 Şubat tarihlerinde, çevrim içi düzenlenecek kampta bir araya geleceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her yıl sömestr tatilinin ilk haftasında düzenlediğimiz Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonamızda buluşamamış olsak da yaklaşık 2500 sporcumuzun katılacağı dijital kampta buluşacağız." denildi.

2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na katılmış, yeni sezon vizesine sahip sporcuların katılabileceği kamp, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er