Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'i ziyaret etti

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Başkan Vekili Fatih Maden, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Başkan Vekili Fatih Maden, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Türkiye'de satrancın gelişimi, federasyonun temel hedefleri ve yeni projeleri değerlendirildi.

Görüşmede Tulay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bozgeyik'e Türk satrancına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Hande Ataizi Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Mesut Özil Ryan Babel Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'i ziyaret etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:02:40. #1.15#
title