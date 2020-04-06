Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA'nın 100. yılını kutladı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın Türk sporunun ve satrancının sesinin tüm dünyaya duyurulmasında büyük desteği olduğunu belirtti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın Türk sporunun ve satrancının sesinin tüm dünyaya duyurulmasında büyük desteği olduğunu belirtti.

Başkan Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurtuluş mücadelemizde Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı, bir asırlık yolculuğunda ülkemizin en köklü ve güvenilir kurumları arasında yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın yaygın ağı, hızlı ve tarafsız haber akışıyla dünyanın sayılı haber ajansları arasında olduğunu belirten Tulay, "AA'nın 100'üncü yılı dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyor, tüm kurum mensuplarına başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA