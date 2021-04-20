Türkiye Satranç Federasyonu 23 Nisan için etkinlik düzenleyecek
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Türkiye Satranç Federasyonu 23 Nisan için etkinlik düzenleyecek

Türkiye Satranç Federasyonu 23 Nisan için etkinlik düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Türkiye ve satranç için hayalim" konulu etkinlik düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Türkiye ve satranç için hayalim" konulu etkinlik düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Hayallerimizi, yarınlarımızı büyütüyoruz" sloganı ile düzenlenecek kampanyada katılımcı çocukların bir hafta boyunca satranç sporundaki hayal ve hedeflerini sosyal medyadan paylaşacakları ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kampanyanın 21 Nisan'da başlayacağı belirtilerek, "7'den 70'e herkesin katılabileceği etkinlikte Türkiye için, satranç için hayaller, gelecek hedeflerin olduğu 1 dakikalık videolar çekilecek. Videoda önce 'Türkiye için hayalim', ardından da 'satranç için hayalim' denilerek mesajlar aktarılacak. Video kampanya sloganı 'hayallerimizi, yarınlarımızı büyütüyoruz' ile sona erecek. Katılımcılar videoları Türk bayrakları, bayraklı tişörtler ya da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yansıtacak materyaller ile çekecekler. Çekilen videoları çocuklarımız kendi ya da aile büyüklerinin Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından Türkiye Satranç Federasyonunu etiketleyerek paylaşacaklar." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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