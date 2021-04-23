Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan'a özel çevrim içi etkinlik düzenledi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çevrim içi etkinlik düzenledi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çevrim içi etkinlik düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Hayallerimizi, yarınlarımızı büyütüyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe 81 ilden yaklaşık 200 satranç sporcusu katıldı. Etkinlikte şiirler, marşlar ve şarkılarla 23 Nisan coşkusu yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, çevrim içi de olsa 23 Nisan coşkusunu çocuklarla yaşamalarının önemli olduğunu belirtti.

"Bir çocuğumuzun gülüşü, mutluluğu dünyaya bedeldir." diyen Tulay, şunları kaydetti:

"Ulu Önderimizin çocuklara armağan ettiği bu özel günde en özel kutlamayı hak eden çocuklarımız için dijital dünyada heyecanımızı, sevgimizi paylaştık. 23 Nisan buluşması ile yine yüreklerimiz, heyecanımız ve sevgimiz bir oldu. TSF olarak pandemi döneminde sporun birleştirici gücü ile bir araya gelmeye, tüm zorluklara rağmen bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz."

Tulay, "Satranç Çocuk Meclisi" açmaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Bu meclis ile çocuklarımızın talep ve isteklerini birinci elden iletilmesini sağlayarak, yaratıcı çocuk aklının satranç sporuna yol göstermesinde öncü olmasını hedefliyoruz. Bu meclis oluşumu ile çocukların satranç sporu ile tanışmalarında karşılaştıkları sorunları dile getirmesini, satranç sporunda kalıcı olmaları için neler yapılması gerektiğinin birinci ağızdan dinlenmesini, tamamen çocukların taleplerinden oluşan uygulamalar ile çocuklarımızın satranç sporunu daha da çok sevmeleri amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu