Türkiye Sandık Başında - Vali Gündüzöz Oyunu Kullandı

- Vali Adil Yazar Ortaokulundan detay

Vali İlker Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz, 1143" numaralı sandığın bulunduğu okula gelmesinden detay

Vali Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz'ün oy kullanması

Vali Gündüzöz'ün, çıkışta gazetecilere açıklama yapması Türkiye sandık başında

MUŞ- Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor

Muş Valisi İlker Gündüzöz, eşi Meşide Gündüzöz ile Vali Adil Yazar Ortaokulu'nda 1143 numaralı sandıkta oy verdi.

Vali Gündüzöz, yaptığı açıklamada, "Şu an milletin sırası. Milletimiz ferasetle oyunu kullanacak. Memleketimiz için hayırlı olacak inşallah. Muş'ta seçim huzur ve güven içinde devam ediyor." dedi.

Hasköy Kaymakamı Ahmet Güneri, eşi Nagihan Güneri ile Alparslan Ortaokulu'na gelerek 1022 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Güneri, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da Gazi Ortaokulu'ndaki 1047 numaralı sandıkta oy verdi.

Kaynak: AA