Türkiye Sandık Başında - Oylarını Çocuklarıyla Birlikte Kullandılar

Vatandaşların oy verme işlemlerinden detaylar

Çocuklarıyla oy kullanmaya gelen vatandaşlar

Bir vatandaşın oy zarfını sandığa bebeğine attırması

Vatandaş ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi sürüyor. Bazı vatandaşlar oylarını kucaklarında çocuklarıyla birlikte kullandı.

Kaynak: AA