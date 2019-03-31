Türkiye Sandık Başında

Batman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hastanelerde yatan 85 hasta ve evde sağlık hizmeti alan 251 seçmenin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerce oy kullanacakları okullara ulaştırıldığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, yaptığı açıklamada, seçim için 98 sağlık personelinin 8 ambulans ve 22 araç ile merkez ve ilçelerde vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen hastalara hizmet sunduğunu ifade etti.

Pamukçu bu kapsamda hastanelerde yatan 85 hasta ve evde sağlık hizmeti alan 251 seçmenin oy kullanmalarının sağlandığını aktardı.

Kaynak: AA